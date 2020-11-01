Eskişehirspor - Akhisarspor maçının ardından



Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, (DHA) TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında, Eskişehirspor'un kendi sahasında Akhisarspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmanın ardından iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan, oyuncularının 3 puan için çok çaba sarf ettiğini belirterek, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanacak şekilde oynadık ama tek eksik topu ağlara atamamaktı. Çocuklar ellerinden gelen her şeyi yaptı. Kendilerine teşekkür ederim" dedi.

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu ise iyi oynamadıkları halde güzel bir zamanda gol bulduklarını ve skoru koruduklarını söyledi. Kahyaoğlu, "Maçtan önce konuştuklarımızı başarabildiğimiz için sevinçliyiz. İyi oynayamasak da güzel bir zamanda gol bulduk ve skoru koruduk. Bizim için önemli olan 3 puandı. Bu şekilde hesap yapmıştık. Bunu da başardık. Hafta içi ve hafta sonunda 2 maç oynayacağız. Daha sonra milli maç arasına gireceğiz. Bu arayı iyi değerlendirmek istiyoruz. Sakatlarımız da iyileştiğinde de hedefimiz olan yukarılara tırmanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2020-11-01 18:40:09



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