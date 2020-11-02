Eskişehir’den gıda israfı için 4 bin 766 söz

Tarım ve Orman Bakanlığı Dünya genelinde çevre ve sürdürülebilirlik konusunda en çok imza toplanan çevrimiçi kampanya çalışmasında 4 bin 766 söz verilen Eskişehir diğer iller arasında 11’inci sırada bulunuyor.

Türkiye’de gıda israfının önlenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı daha önce eylem planlarını hazırlayarak ilgili kurumlara gönderdi. Gıda kayıplarının önlenmesi amaçlanarak dünya genelinde rekor denemesi başlatıldı. Çevre ve sürdürülebilirlik konusunda en çok imza toplanan çevrimiçi imza kampanyası kapsamında vatandaşlar www.sofranasahipcik.com sitesine girerek, kendi şehirleri için imza kampanyasına destek olabiliyorlar. Sistemde imza atılmasının ardından vatandaşlara, “Her lokmanın ve her yudumun kıymetini bileceğime, gıda kaybı ve israfını ve olumsuz çevresel etkilerini önlemek için kendi adıma var gücümle sorumluluk alacağıma, yiyecek ve içecekleri ihtiyacım kadar alıp, bilinçli tüketip, israf etmeyeceğime, söz veriyorum” yazılı bir sertifika düzenleniyor.

Eskişehir halkı da israfı önlemek için 4 bin 766 söz ile kampanyaya destek verdi. Eskişehir, iller arsında şu an 53.70 puan ile 11’inci sırada bulunuyor.

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