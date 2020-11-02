Kovalamaca ile durdurulan otomobilden uyuşturucu ve silah çıktı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, sürücüsünün dur ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu. Polisin otomobilde yaptığı aramada kaçak etil alkol, uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sümer Sokak'ta devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timi ekipleri, şüphe üzerine Mustafa T. yönetimindeki otomobili takibe aldı. Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, kovalamacanın ardından durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 24 şişe kaçak etil alkol, el telsizi, 0,81 gram metanfetamin, 1.03 gram Afgan sakızı ile tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Mustafa T.'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-11-02 11:36:34
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