Koronavirüsü yenen EOSB Başkanı Küpeli mesaiye başladı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yakalandığı Koronavirüs (COVİD19) hastalığını yenerek görevine başladı.

19 Ekim’de yapılan testleri pozitif çıkan ve evde tedavi sürecine başlanan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli sağlığına kavuşarak, bugün itibariyle görevine başladı. Yaptığı açıklamada, sürecin hassas geçtiğini belirten Başkan Nadir Küpeli, “COVİD19 salgınını başından beri tüm tedbirlere uymamıza rağmen maalesef bu sinsi hastalığa yakalandık. Çok şükür hastalık sürecini evimizde ve 2 günde hastanede ek ilaç tedavisi alarak tamamladık. Bugün yapılan yeni testlerde sonuçlarım negatif çıkmış olup, sağlık görevlilerimizin de onayı ile tekrar mesaimize geri döndüm. Bu vesileyle hastalığımız sürecinde bizlerden ilgi ve desteklerini esirgemeyen tüm sağlık ekiplerimize ve idarecilerine, evde tedavi gördüğümüz süre zarfında arayıp geçmiş olsun diyen, çiçek gönderen, dua eden, güzel temenni ve iyi dileklerini ileten tüm herkese şükranlarımı sunuyorum. Arayan ve soran herkesten Allah razı olsun. Ev karantinamız sürecinde Eskişehir OSB’nin tüm çalışmalarını uzaktan da olsa takiple görevimize devam ettik. 2 Kasım Pazartesi itibarı ile görevimizin başına tekrar dönmüş bulunuyorum. Kıymetli hemşerilerimize bir kez daha salgını hafife almamalarını, alınan tedbir, kural ve kararlara hem kendileri hem tüm sevdikleri için harfiyen uymalarını rica ediyorum’ diye konuştu.

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