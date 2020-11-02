Odunpazarı Belediye ‘esnek çalışma modeline’ geçti

Artan Covid19 (Korona virüs) vakaları nedeniyle Odunpazarı Belediyesi ‘esnek çalışma modeline’ geçti.

Konuyla ilgili açıklamada, "Korona virüs salgınına karşı çalışma arkadaşlarımız ve siz kıymetli hemşehrilerimizin sağlığı için işlemlerinizi, online olarak yapabilirsiniz. İşlemlerini belediye binasına gelmeden online yapmak isteyen hemşehrilerimiz; işlemlerini (0222) 213 30 30 numaralı çağrı merkezinden, Odunpazarı Belediyesi’nin web sitesi (www.odunpazari.bel.tr veya ebelediye.odunpazari.bel.tr/eBelediye), edevlet üzerinden ve sosyal medya adreslerimizden yapabilirler. Değerli hemşehrilerimiz, korona virüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve şehrimizde etkisini artırarak sürdürüyor. Lütfen, kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyalım; mümkün oluğunca evimizden çıkmamaya gayret gösterelim. Sağlıklı, mutlu günler dileriz." denildi

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