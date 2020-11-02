Eskişehirspor kupa mesaisine başladı Eskişehirspor Cizrespor maçı hazırlıklarına başladı

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Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakasında 5 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı Cizrespor maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig'de 21 maçtır kazanamayan Eskişehirspor, kupada Cizrespor karşısında galip gelmek istiyor. Bu kapsamda çalışmalara başlayan siyahkırmızılı futbolcular, Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı. Dün oynanan Akhisarspor maçında ilk 11’de görev alan oyuncuların rejenerasyon ile tamamladığı antrenmanda tedavileri devam eden Muhammet, Ömer Faruk ve Selman’ın yanı sıra arka adelesinde sertlik bulunan Kıvanç Karakaş yer almadı.

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