Dördüncü kattan başına tahta parçası düşen kişi ağır yaralandı



Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, tadilatı yapılan kapalı otoparkın 4'üncü katındaki kaynak ustası Tayfun D.'nin elinden düşen tahta parçası, Varol Çotak'ın (60), başına isabet etti Ağır yaralanan Çotak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi´nde meydana geldi. Caddede bir arkadaşıyla sohbet eden Varol Çotak'ın başına ve ensesine, tadilat yapılan kapalı otoparkın 4'üncü katındaki kaynak ustası Tayfun D.'nin elinden düşen tahta parçası isabet etti. Yere yığılan Çolak, ağır yaralandı. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çotak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayı görünce Varol Çotak'ın yanına giden caddedeki esnaf Birsen Bahçeli, sesleri duyup caddeye koştuğunu belirterek, "Bir ses duydum, o sesin üzerine koştum. Beyefendi yatıyordu yerde, 'Kafama düştü' dedi. Beyin kanaması olabileceğini düşünerek ellerini hareket ettirmesini, ellerimi gözleri ile takip etmesini, gülümsemesini söyledim. Onların hepsini yaptı. Beyin kanaması olmadığını anladım. Daha sonra ambulans çağırdık, aldı götürdü hastaneye. Bilinci de yerindeydi. Ama o tahtanın oradan nasıl düştüğünü anlamış değilim. Daha önce de sıva düşmüştü. Böyle bir şey tekrar yaşanmasın diye yapıldı ama inanın anlayamadık nasıl olduğunu. Büyük bir tahta parçası Allah'tan tam kafasına değil de ense kısmına düşmüş. Kafasına düşseydi daha kötü sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Hafif bir kanaması da vardı, inşallah iyi olur" dedi.

Kapalı otoparkta tadilat yapan ve tahta parçasını elinden düşüren kaynak ustası Tayfun D. ise ifadesi alınmak üzere Odunpazarı Polis Merkezi´ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Caner AKSU

2020-11-02 13:41:26



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