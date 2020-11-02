Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

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Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çok sayıda sentetik ecza hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Geçtiğimiz günlerde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; 204 adet sentetik ecza hap, 42,88 gram esrar, 2,19 gram bonzai, 2 adet tabanca ve 27 adet fişek ele geçirildi. Konu ile alakalı mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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