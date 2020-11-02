Korona virüs testi pozitif olan şahıs kimlik sorgusunda yakalandı

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Eskişehir’de polis ekiplerinin yaptığı uygulama sırasında Korona virüs (Covid19) testinin pozitif çıkması sonucu karantinada olması gereken şahıs yakalandı ve hakkında işlem yapıldı

Edinilen bilgilere göre, Muttalip Mahallesinde Covid19 tedbirleri kapsamında yapılan uygulamada, kimlik sorgusu yapılan İ.K.’nın Korona virüs testinin pozitif olması sebebiyle izleme altında olması gerektiği tespit edildi. Polis ekipleri, şahıs hakkında gerekli adli işlemleri başlattı.

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