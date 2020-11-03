Eskişehir'de zehir taciri 4 şahıs yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda 4 şahıs yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 4 şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda; 26 adet sentetik ecza maddesi ile 0,04 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili 1 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, 3 şahıs hakkında da Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanan 1 şahıs bugün adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.