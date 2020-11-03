Kaçak avcılara suçüstü

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belgeleri ve tüfek ruhsatlarının olmadan kaçak avlanan 7 şüpheliyi suçüstü yakalandı. Şüphelilere 5 bin 24 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bir ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Sivrihisar Dinek Mahallesi Alıçlı Boğaz mevkiinde yapılan kontrolde, N.S., A.G., N.T., C.T., E.K., O.K., A.K. ve Ö.G. isimli şüphelileri, avlanmaya yasak olan bölgede kaçak av yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Yapılan inceleme neticesinde; şüphelilerin avcılık belgelerinin ve tüfek ruhsatlarının olmadığı tespit edilerek haklarında toplam 5 bin 24 lira idari para cezası uygulanmak üzere tanzim edilen tutanak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili açıklamada, “Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca halkımızın huzur ve güven içerisinde hayatlarına devam etmeleri, ayrıca bölgemizdeki doğal yaşamın korunması amacıyla icra edilen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

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