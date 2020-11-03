Eskişehir bölgede TÜFE daha düşük çıktı

Evimin altında fay hattı var mı?

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ülke ortalamasına ait Ekim 2020 ayı ve yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı, Eskişehir’in de bulunduğu bölgeye göre daha yüksek çıktı. Ülke genelinde TÜFE yıllık yüzde 11,89, aylık yüzde 2,13 artarken, bu oran Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinin dahil olduğu bölgede yıllık yüzde 11,13 ve aylık yüzde 1,89 arttı.

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