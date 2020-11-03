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Gençlerle sohbet eden Başkan Kazım Kurt: “Her zaman yanınızdayız!”

İHA

Gençlerle sohbet eden Başkan Kazım Kurt: “Her zaman yanınızdayız!”

Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda gençlerle bir araya gelen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gençlerle siyasetten, yerel yönetimlere ve geçtiğimiz günlerde İzmir’de meydana gelen depreme kadar birçok konuda sohbet etti. Gençlerin bir araya gelerek bilim, kültür, sanat ve siyaset tartışıp, üretmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Kurt, “Benim sizden beklentim, daha objektif, bilimsel ve dinamik olmanız. Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız” dedi.
Odunpazarı Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti. Meclis Salonunda gerçekleşen ziyarete, Gençlik Meclisi üyelerinin yanı sıra Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru’da katıldı. Gençlerle bir araya gelen Başkan Kurt, onlarla siyasetten, yerel yönetimlere ve geçtiğimiz günlerde İzmir’de meydana gelen depreme kadar birçok konuda sohbet etti. Gençlerin kent ve ülke yönetiminde daha çok söz hakkına sahip olması gerektiğini belirten Başkan Kurt, gençlerin daha bir araya gelerek bilim, kültür, sanat ve siyaset tartışması ve üretmesi gerektiğini söyledi. Odunpazarı Belediyesi olarak gençlerin bir araya gelmesini, tartışmasını ve üretmesini önemsediklerine dikkat çeken Başkan Kurt, bu nedenle gençlik merkezleri açtıklarını kaydetti. Başkan Kurt, Emek ve Adalar Ceren Özdemir Gençlik Merkezinin kapılarının tartışmak, üretmek isteyen tüm gençlere açık olduğunu vurguladı. Odunpazarı Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ne başarılar dileyen Başkan Kurt, “Odunpazarı Belediyesi olarak Sivil Toplum Örgütleri (STK) ile işbirliği içinde çalışmaya devam ediyoruz. Kent Konseyleri hem belediyelerin denetimini, hem bulundukları kentin sivil denetimini sağlıyor” dedi.
“Yöre ile ilgili kararları, o yöredeki insanlar alabilmeli”
Odunpazarı Belediyesi’nin katılımcı demokrasiyi önemsediğini belirten Başkan Kurt, yerel yönetimlerin, yereldeki bütün olaylarda inisiyatif alması gerektiğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde İzmir’de meydana gelen depreme de değinen Başkan Kurt, “Bakın bir İzmir depremi yaşadık. Belediyenin neredeyse hiçbir yetkisi yok. Böyle bir sistem olmaz. Doğrudan o yöre ile ilgili kararları, o yöredeki insanlar alabilmeli” diye konuştu. Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
“Binlerce kaçak yapıyı affettik, daha altı ay olmadı. Kaç kötü yapılmış binaya ruhsat verdiğimizi bilmiyoruz. Bunu sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı biliyor. O da para aldığı için biliyor. İzmir depremi, bize böyle bir yaklaşımla bu işlerin olmayacağını gösterdi. Demokrasi diyorsak, yerel inisiyatifi ele almalıyız. Muhtarları neden biz seçeriz? Muhtar, hiçbir işe karışmayıp, mahallesi ile ilgili yapılan herhangi bir işte düşüncesi alınmayacaksa, muhtarı neden seçeriz? Belediyeleri neden seçeriz? Eğer her şey merkezden yönetilecekse, boşuna seçim yapmayalım.”
3 üniversitesi olan bir kentte gençlik meclisi aktif olmalı
Kent konseylerinin sivil toplumun örgütü olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, kent konseylerinin o bölgede bulunan sivil toplum örgütleri ve onların üyelerinden oluştuğunu söyledi. Kentin yönetimine katılmak istemek kadar doğal bir hak olmadığını dile getiren Başkan Kurt, “Kenti oluşturan insanların hepsinin bir yönetimde hakkı vardır. Ne kadar çok farklı alanda, farklı oluşumlar sağlarsak o kadar farklı işlere imza atarız. Bu yüzden, gençlik meclisleri, kadın meclisleri, çocuk meclislerinin olması gereklidir. Bu gerekliliği yerine getiren Gençlik Meclisi’ni tebrik ediyorum. 3 üniversitesi olan bir kentte Gençlik Meclisi aktif olmalı ve çok sayıda insanı kucaklamalıdır. Gençlik Meclisi’nin her kesimden insana açık olması gereklidir. Odunpazarı’nda yaşayan gençlerin hangi sorunu varsa, Gençlik Merkezi, o sorunla uğraşarak, çözüm aramalı ve çözüm üretmelidir. Bunları yaparken de belediyeyi de, kaymakamlığı da, valiliği de ve hatta bütün kamu kurum ve kuruluşlarını zorlamalıdır” dedi.
Gençlerin her alanda seslerini duyurması gerektiğini belirten Başkan Kurt, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
“Hepiniz öğrencisiniz, okulu bitireceksiniz. Sonra iş aramaya başlayacaksınız, karşınıza işsizlik problemi çıkacak. Eğer istihdamla ilgili gençlerin çekinceleri dikkate alınmıyorsa, bu sorunlarınız mecliste gündeme getirmelisiniz. Örneğin, sağlıkla ilgili 810 aydır Türkiye ve dünya ciddi bir sıkıntı çekiyor. Bu konuda sizin için ne yaptık, devlet, valilik, sağlık müdürlüğü ve belediyeler ne yaptı? Sadece evde otur demekle veya maskeyi tak demekle bu işler olmadığını hepimiz biliyoruz. Gençlerin enerjisini boşaltacak bir formülü belediyeler, Sağlık ve Milli Eğitim Müdürlükleri, üniversiteler geliştirebilirdi. Bu da yapılırken sizin görüşünüz alınabilirdi. Maalesef bunlar yapılmadı. Çünkü demokratik bir mantığımız yok. Çocuk evde otursun, delikanlı evde beklesin, okulu bitirdi. Aman iş arayacak, iş bulamadı, ikinci üniversiteyi okusun derken genç 30 yaşına geliyor ve bir etkinlik içerisinde kişiliğini bulamıyor.”

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