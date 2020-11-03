Tepebaşı'nda üst yapı çalışmaları sürüyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçede gerçekleştirilen üst yapı çalışmalarında fen işleri müdürlüğü ekipleri, mahallelerdeki yol ve kaldırımlarda eş zamanlı olarak yapım onarım çalışması yapıyor.

Tepebaşı Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği üst yapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Birçok mahallede eş zamanlı olarak çalışan ekipler asfalt çalışmalarına; Yeşiltepe Mahallesi Sınırboyu Sokak, Çamlıca Mahallesi İnan, Yılmazay, Döğer, Pazar, Erkaya ve Eke Sokak’ta devam ediyor.

Ekiplerin kilit taş, bordür ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirdiği noktalar arasında ise 20'ye yakın cadde ve sokak bulunuyor. Üst yapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da Yeşiltepe, Sazova, Aşağı Söğütönü, Gündüzler, Çamlıca, Satılmışoğlu, Eğriöz mahallelerinde devam ediyor. Mahalle sakinleri üstyapı çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirirken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de üst yapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde süreceğin belirtiyor.

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