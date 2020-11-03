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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehirspor Göktuğ ile 5 senelik sözleşme imzaladı

İHA

Eskişehirspor Göktuğ ile 5 senelik sözleşme imzaladı

Eskişehirspor altyapısından yetişen 2002 doğumlu futbolcu Göktuğ Kaan Ünüvar, imzaladığı 5 senelik sözleşme ile profesyonelliğe adım attı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki forvet oyuncusu Göktuğ Kaan Ünüver ile 5 senelik sözleşme imzaladı. Konuyla ilgili siyahkırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Vali Hanefi Demirkol Tesislerimizde Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Sportif Direktörümüz ile bir araya gelen Göktuğ Kaan, imzaladığı 5 senelik sözleşme ile profesyonelliğe adım attı. Forvet mevkiinde oynayan oyuncumuza A takımımızla birlikte sağlıklı, başarılı ve bol gollü sezonlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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