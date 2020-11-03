Eskişehirspor Göktuğ ile 5 senelik sözleşme imzaladı

Eskişehirspor altyapısından yetişen 2002 doğumlu futbolcu Göktuğ Kaan Ünüvar, imzaladığı 5 senelik sözleşme ile profesyonelliğe adım attı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki forvet oyuncusu Göktuğ Kaan Ünüver ile 5 senelik sözleşme imzaladı. Konuyla ilgili siyahkırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Vali Hanefi Demirkol Tesislerimizde Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Sportif Direktörümüz ile bir araya gelen Göktuğ Kaan, imzaladığı 5 senelik sözleşme ile profesyonelliğe adım attı. Forvet mevkiinde oynayan oyuncumuza A takımımızla birlikte sağlıklı, başarılı ve bol gollü sezonlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.