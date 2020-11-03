Polis aramasında üzerinden 60 adet uyuşturucu hap çıktı

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Eskişehir’de polisin şüphelenerek durdurduğu bir şahsın yapılan üst aramasında 60 adet uyuşturucu hap yakalandı.

Olay, Esentepe Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri durumundan şüphelendikleri D.O.E., isimli şahsı durdurarak üzerini aradı. Şahsın üzerinde 60 adet uyuşturucu sentetik hap ele geçirildi. Şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.

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