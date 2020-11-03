Eskişehir´de 2 bin 540 adet tarihi eser ele geçirildi

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de jandarma ekiplerince baskın yapılan bir evde 225´i altın olmak üzere aralarında Grek, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu tespit edilen 2 bin 363 adet tarihi sikke, 177 adet heykel, kolye, yüzük, haç ile bilezik ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde oturan şüpheli İ.Y.´nin evinde tarihi eser bulundurduğu ve satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle eve baskın yapan jandarma ekipleri Grek, Helenistik, Roma, Bizans ile Osmanlı dönemlerine ait toplam 2 bin 363 adet gümüş, bronz ve altın tarihi sikke ele geçirdi. Yapılan aramalarda ayrıca M.Ö. 2´nci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 177 adet altın, gümüş ve bronz heykel, kolye, yüzük, haç ve bilezik bulundu.
Tarihi materyallerin yanı sıra 1 tüp kobra yılan zehri, 1 tüp panzehir, 4 tüp altın ayar suyu, 2 adet altın ayar taşı, 4 adet hassas terazi, para sayma makinesi, define aramada kullanılan detektör, el telsizi, sabit telsiz, 5 adet cep telefonu, tabanca, 27 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi İ.Y.´nin yanı sıra Ş.O., M.P., B.C. ve K.D. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN
2020-11-03 17:31:40
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