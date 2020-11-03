Eskişehir´de 2 bin 540 adet tarihi eser ele geçirildi (2)

Evimin altında fay hattı var mı?

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ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Eskişehir´de jandarma ekiplerince baskın yapılan bir evde ele geçirilen 2 bin 363 adet tarihi sikke, 177 adet heykel, kolye, yüzük, haç ile bilezikle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN

2020-11-03 18:22:08



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