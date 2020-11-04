Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir için alüvyon zemin uyarısı İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Orkun Kılıç; "Eskişehir ve İzmir'in zemin yapısı benzer" “Eskişehir’in geleceğini yeniden inşa etmek için radikal kararlar alınmalı" "Her önüne gelenin müteahhit olmaması lazım"

İHA

Eskişehir için alüvyon zemin uyarısı İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Orkun Kılıç; "Eskişehir ve İzmir'in zemin yapısı benzer" “Eskişehir’in geleceğini yeniden inşa etmek için radikal kararlar alınmalı" "Her önüne gelenin müteahhit olmaması lazım"

İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Orkun Kılıç, Eskişehir’in de özellikle merkezinde İzmir’e benzer biçimde alüvyon zemin üzerinde yapılaşmanın olduğunu, olası bir depremde dayanıksız binaların acı manzaralar ortaya çıkartabileceğini belirterek uyarı ve tavsiyelerde bulundu
Başkan Orkun Kılıç, son yaşanan İzmir depremi sonrası Eskişehir'deki riskler hakkında konuşurken, 99 öncesi ve sonrası olmak üzere binaların ikiye ayrılmasının yanlış olduğunu ifade etti. Kılıç, depremin aslında acı bir olay olmadığı, dayanıksız binaların bu durumu acı bir hale getirdiğini belirtti. Eskişehir ve Türkiye’nin artık depremle yaşamayı öğrenmesi gerektiğini ifade eden Kılıç, her önün gelenin müteahhit olmaması ve inşaat mühendislerinden gerekli desteği alınması gerektiği hususunda uyarılarda bulunarak, "İzmir’de yine bir deprem yaşadık, acı bir olay yaşadık. Aslında depremler acı olaylar değil fakat bizim binalarımızın, yapı stokumuzun durumu onları çok acı durumlar haline getiriyorlar bunu da İzmir’de çok yakında gördük. İzmir’de bakıyoruz binalar yıkılar ama etraflarında yıkılmayan binalar davar, demek ki bu işin fayla, fayın nerden geçtiğiyle de alakası pek yok. Şuana artık alışmamız gerekiyor; Türkiye bir deprem ülkesi, Eskişehir’de öyle ve Eskişehir’de de, Türkiye’de de bu deprem olacak. Hiç kimse nerede, ne zaman ve ne büyüklükte olacağını bilmiyor. Eskişehir’de de İzmir’le bağlantılı olarak yola çıkacak olursak alüvyon zemin üzerine yapılaşmış bölgelerimizde Eskişehir’de de maalesef var. Ne yazık ki bu da tam şehir merkezi aslında. Eskişehir’i bir çanak olarak düşünürsek bulunduğumuz bölge de buna dâhil, Yunus Emre caddesi, Sakarya caddesi, Mustafa Kemal Atatürk caddesi, Kızılcıklı Mahut Pehlivan caddesi, Doktorlar caddesi ile ana caddelerle, ana arterlerle çevrili bu alanlarımız alüvyon zemine oturan binalarla dolu. Alüvyon zemine oturması bir binanın illaki yıkılacağı anlamına gelmez. Alüvyon zeminde siz uzmanlar tarafından gerekli geo teknik önlemleri alırsanız her türlü bina yapmak mümkün. Fakat biz Eskişehir’e baktığımızda bu tarz olmayan binaların olmadığını da biliyoruz. Özellikle 99 öncesi yapılmış ve bu saydığım yerlerin etrafında yapılmış binaların acil bir şekilde elden geçirilip riski olanların yeniden yapılması, yıkılması ve buralarda kentsel dönüşüm oluşturulması gerekiyor.” dedi.

“Yeniden inşa etmek için radikal kararlar alınmalı”
Yetkilileri denetim ve yeniden inşa için göreve çağıran Kılıç, vatandaşlara ise 99 depremi öncesi ve sonrası ayırt etmek sızın gerekli mercilerden kendi binaların denetlemelerini istedi. Kılıç; “Eskişehir’in tüm siyasileri, tüm bürokratları, tüm kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum örgütleri o öznel kaygılarını bırakarak bir masa etrafında oturup bu şehrin geleceğini yeniden inşa etmek için radikal kararlar almaları lazım. 99 depremi öncesi yapılmış binalarda olan vatandaşlarımız da kendi evlerine uzman inşaat mühendisler tarafından, inşaat odasına danışabilirler, üniversiteye danışabilirler, belediyeye danışabilirler hangi kuruma güveniyorlarsa o kurumdaki uzman inşaat mühendislerine danışarak, özellikle 99 öncesi yapılmış evlerine depreme karşı ne durumda olduklarını tespit ettirmeleri gerekiyor. 99’dan sonra yeni bir deprem yönetmeliği de geliyor. Demir kullanımı, emin etütlülerinin yapılması, hazır beton kullanımı ve yapı denetim uygulamasının başlatılmasıyla birlikte 99 sonrası yapıların önceki yapılara göre çok daha iyi durumda olduğunu biz biliyoruz. Fakat bu 99 öncesi yapıların hepsinin çok kötü, 99 sonrası yapıların çok iyi anlamına maalesef gelmiyor. Binalarımızı dönüştürerek depreme hazır hale getirmeliyiz. Yoksa bu deprem, doğa olayları Eskişehir’de çok acı olaylara sebep verebilir.” diyerek uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

“Her türlü depremde ayakta kalacak binaların bilgisi, teknolojisi bizde mevcut”
Depreme dayanıklı bina yapımın sanıldığı kadar zor olmadığını hatırlatan Kılıç, Eskişehir’in şehir plancıları, mühendisleri, mimarları, bir araya geldiklerinde bu sorunu kolay bir biçimde çözebileceğine inandığını dile getirerek şöyle konuştu;
“Her türlü depremde ayakta kalacak binaların bilgisi, teknolojisi bizde mevcut. Bu çok da zor, çok da problem bir olay değil. Bu binaların yıkılmasının sebepleri de aslında çok basit sebepler. Her önüne gelenin müteahhit olması, inşaat mühendislerinden yeterince yararlanılamaması bu sebeplerden ötürü bu binalar yıkılıyor. Bu şehrinde sonuçta şehir plancıları var, mimarları var, mühendisleri var, bir araya geldiklerinde çok kolay ve hızlı bir şekilde çözüm üretebileceklerine ben inanıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Define avcıları adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Define avcıları adliyeye sevk edildi
Evden kaçan kızına 'Ne olursun geri dön' diye seslendi
YEREL HABERLER Evden kaçan kızına 'Ne olursun geri dön' diye ...
Eskişehir´de 2 bin 540 adet tarihi eser ele geçirildi (2)
YEREL HABERLER Eskişehir´de 2 bin 540 adet tarihi eser ele geçirildi ...
Define avcıları çok sayıda tarihi eserle jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER Define avcıları çok sayıda tarihi eserle jandarmaya ...
Eskişehir´de 2 bin 540 adet tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir´de 2 bin 540 adet tarihi eser ele geçirildi
ESOGÜ Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesinin projesine TÜBİTAK’dan destek
YEREL HABERLER ESOGÜ Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesinin projesine ...
Polis aramasında üzerinden 60 adet uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Polis aramasında üzerinden 60 adet uyuşturucu hap ...
Filtre Balonu'nu biliyor musunuz? Uzmanında Filtre Balonu hakkında önemli açıklamalar "Kullanıcıların kendi akışlarını oluşturamaması sosyal medyayı hapishaneye dönüştürebilir"
YEREL HABERLER Filtre Balonu'nu biliyor musunuz? Uzmanında Filtre ...
Eskişehirspor Göktuğ ile 5 senelik sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Eskişehirspor Göktuğ ile 5 senelik sözleşme imzaladı
Eskişehir´de artan koronavirüs vakalarının ardından HES kodu uygulamasına geçildi
YEREL HABERLER Eskişehir´de artan koronavirüs vakalarının ardından ...
Güzel Sanatlar Fakültesinden sanal sergi etkinliği
YEREL HABERLER Güzel Sanatlar Fakültesinden sanal sergi etkinliği
Tepebaşı'nda üst yapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Tepebaşı'nda üst yapı çalışmaları sürüyor
Gençlerle sohbet eden Başkan Kazım Kurt: “Her zaman yanınızdayız!”
YEREL HABERLER Gençlerle sohbet eden Başkan Kazım Kurt: “Her zaman ...
ESOGÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesinin projesine TÜBİTAK’dan destek
YEREL HABERLER ESOGÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesinin projesine ...
Sanayi Odasından Eskişehir’e ‘Altın’ proje Alpu ilçesine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş: “Projeye halkımızın sahip çıkması çok önemli” “Bu proje ile Eskişehir zenginleşir”
YEREL HABERLER Sanayi Odasından Eskişehir’e ‘Altın’ proje Alpu ...
Eskişehir bölgede TÜFE daha düşük çıktı
YEREL HABERLER Eskişehir bölgede TÜFE daha düşük çıktı
Eskişehir'de yasak bölgede avlanırken yakalanan 8 kişiye 5 bin TL ceza
YEREL HABERLER Eskişehir'de yasak bölgede avlanırken yakalanan 8 ...
Kaçak avcılara suçüstü
YEREL HABERLER Kaçak avcılara suçüstü
Jandarma'dan 5 ilde eş zamanlı operasyon Enerji ve nakil kablo hırsızlığı yaptığı iddiası ile yakalanan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı
YEREL HABERLER Jandarma'dan 5 ilde eş zamanlı operasyon Enerji ve ...
Maddi hasarlı kazada sabah trafiği kilitlendi
YEREL HABERLER Maddi hasarlı kazada sabah trafiği kilitlendi
Deprem sırasında uygulanacak korunma yöntemleri ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden; "Depremde korunma yöntemleri hayat kurtarır"
YEREL HABERLER Deprem sırasında uygulanacak korunma yöntemleri ESOGÜ ...
Eskişehir'de zehir taciri 4 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de zehir taciri 4 şahıs yakalandı
Kuraklığın vurduğu Musaözü Göleti havadan görüntülendi Musaözü Göleti’nde kuraklık tehlikesi
YEREL HABERLER Kuraklığın vurduğu Musaözü Göleti havadan ...
Batının lezzeti Türk damak tadı ile buluştu Etevim Burger İşletmecisi Servet Keskin “Biz bu fastfood denen algıyı yerel, geleneksel tatlarla birleştirdik”
YEREL HABERLER Batının lezzeti Türk damak tadı ile buluştu Etevim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X