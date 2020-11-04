Sevimli patilerin dostluğu görenlerin içini ısıttı Kedi ve köpeğin samimi anları kameraya yansıdı

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de bir evin bahçesinde yaşayan yavru kedi ve köpeğin dostluğu görenleri gülümseterek adeta içini ısıttı.

Eskişehir’in Takmak Mahallesi’nde bulunan bir evin bahçesindeki yavru kedi ve köpeğin birbirleriyle oynadığı anlar hem şaşırttı hem de gülümsetti. Kedi ve köpeğin dostça yakınlaştığı anlar telefon kamerasına yansırken ortaya sevimli görüntüler çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ilgi odağı haline gelen sevimli dostlar, görenlerin adeta içini ısıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.