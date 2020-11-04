Pandemi çocuklarda ev kazası riskini artırıyor ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayfer Açıkgöz; "Evde geçirilen sürenin uzaması kaza riskini artırıyor"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayfer Açıkgöz, çocukların sağlığı için, pandemi döneminde ev kazalarına karşı önlemlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Açıkgöz, pandemi nedeniyle çocukların ev içinde daha fazla vakit geçirmeye başladığını belirtti. Kazaların, yaralanmalara veya kayıplara neden olabilen, önceden bilinemeyen olaylar olduğunu anlatan Açıkgöz, "Kazaların evin içinde, evin bahçesi gibi yerlerde olmasına ev kazaları denilmektedir. Ev kazaları sonucu zehirlenmeler, yanıklar, kesiler gibi durumlar, hatta ölümler görülebilir. Bu kazalara en fazla maruz kalan çocuklar 06 yaş grubundadır. Bunun nedeni 06 yaş grubunun öğrenmeye açık ve meraklı olmaları, düşünmeden hareket edebilmeleri, tehlikeleri fark edebilecek bilişsel gelişime ulaşmamış olmaları, motor fonksiyonlarının tam olarak gelişmemiş olması gibi faktörlerdir. Tüm bu nedenlerle risk grubunda olan çocukları ev kazalarından korumak, öncelikli olarak ebeveynlerin görevidir. Ebeveynlerin, ev içinde ve ev dışında alınması gereken önlemleri ve kaza durumunda yapılması gerekenleri bilmesi önemlidir.” dedi.



Ev kazaları nasıl önlenebilir?

Ev kazalarının büyük çoğunluğunun dikkatsizlik ve yetersiz önlemlerden kaynaklandığını belirten Doç. Dr. Açıkgöz, koruyucu güvenlik uygulamalarına dikkat çekerek “Çocukların pencereleri, balkon kapılarını açmasını önlemek için çocuk kilidi aparatı kullanılmalı, masa, sehpa gibi sivri köşelere koruyucular takılmalı, çocukların ulaşabileceği prizler koruyucularla kapatılmalıdır. Çocuklar balkon, banyo, mutfak, bahçe gibi yerlerde yalnız bırakılmamalı, evde halıların kaymasını önlemek amacıyla kaydırmazlar kullanılmalı, çocuğa giydirilen çorap ve ayakkabı altları kaymayı önleyici özelliğe sahip olmalı, merdivenlere izinsiz geçişi engellemek için koruyucu çocuk kapıları takılmalı, banyo ve mutfak zemini ıslak bırakılmamalıdır. Çocukların makas, bıçak gibi sivri cisimler, kibrit, çakmak gibi eşyalar ile oynamalarına izin verilmemelidir. Televizyon gibi eşyaların çocukların ulaşamayacakları yerlerde ya da sabitlenmiş olması sağlanmalı, küçük objeler çocuklardan uzak tutulmalı, güvenli ve zararsız oyuncaklar ile oynamaları sağlanmalıdır. Ocaklarda tencerelerin, tavaların, çaydanlıkların tutma yerleri çocuğun erişemeyeceği şekilde yerleştirilmeli, sıcak içecek ve yiyeceklerle çocuğun yanına yaklaşılmamalı, elimizde sıcak bir şey taşırken aynı anda çocuğumuz da kucağımızda olmamalı, gıdaların son kullanma tarihleri mutlaka kontrol edilmelidir. Deterjanlar kendi orijinal kutularında saklanmalı, kola şişesi, su şişesi gibi şişelere doldurulmamalıdır. Evde bulundurulan ilaçlar, temizlik malzemeleri, haşere öldürücüler çocukların ulaşamayacakları yerlere ve kilitli dolaplara yerleştirilmelidir. İlaçlar çocuklara “şeker” olduğu söylenerek içirilmemelidir. Basit ve kolaylıkla yapılabilecek bu önlemler ev kazalarını önemli ölçüde engelleyecek, evlerimizi olması gerektiği gibi çocuklarımız için güvenli mekânlar haline getirecektir” diye belirtti.

Ebeveynleri ilk yardım konusunda bilinçli davranmaya, kurs almaya davet Doç. Dr. Açıkgöz, “Unutmayalım, ev kazalarını önlemek, oluştuktan sonra tedavi etmekten çok daha kolay ve acısızdır. Yeter ki bunun önemine inanalım. Ev kazalarını önlemeye yönelik yapılabilecekleri bilelim, çevremize öğretelim ve uygulayalım” çağrısında bulundu.

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