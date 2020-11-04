Eskişehir EOSB İzmirli kardeşlerinin yanında

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), İzmir'de yaşanan deprem sonrası harekete geçerek bölgeye depremzedeler için yardım tırı gönderdi.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) İzmir’deki depremzedelerin yaralarını sarmak için hızla harekete geçti. Depremin ardından Eskişehir OSB Yönetim ve Denetim Kurulu hızla yardım kararı alarak, İzmir’e kuru gıda, barınma malzemeleri, battaniye, çocuk maması ve hijyen malzemelerinden oluşan bir tır dolusu yardım malzemesi gönderdi.



“Yaraları birlikte saracağız”

“Eskişehir OSB olarak İzmirli kardeşlerimizin yanındayız” diyen Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, “İzmir’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Deprem nedeni ile bazı binalar yıkıldı, birçok evde de ciddi boyutta hasarlar var. Birçok insanımız şu anda dışarıda çadırlarda yaşamlarını sürdürüyorlar. İhtiyaç sahibi çok insanımız var. Eskişehir OSB Yönetim ve Denetim Kurulu olarak hemen harekete geçip, İzmir’e gönderdiğimiz yardım malzemelerini tedarik ettik. Yaşanılan bu felaketi, birlik ve beraberlik içinde en az hasarla kısa sürede atlatacağız. Tüm gücümüzle güzel İzmir’imizin yanındayız. Yaraları birlikte saracağız. Eskişehir OSB olarak, İzmirli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek için bir tır dolusu ihtiyaç malzemesini gönderiyoruz. Dualarımız ve kalbimiz İzmir halkı ile beraberdir. Allah bir daha böyle felaketlerle milletimizi karşılaştırmasın” dedi.

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