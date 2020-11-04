Yiyecek içecek işletmeleri tarihinde hiç yaşamadığı büyüklükte bir sınavdan geçiyor ESASDER Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya: Pandemi koşullarına uyup bu süreçte üzerlerine düşen sorumluluğu en iyi bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz" "Yerli üretime her şatta destek vermeye devam edeceğiz"

Türkiye Aşçılar Federasyonuna bağlı, Eskişehir Aşçılar Derneği Başkanı (ESASDER) Kemal Kaya, yiyecek, içecek turizm ve gastronomi sektörünün yaşadığı sıkıntıları dile getirerek pandemi koşullarına uyup bu süreçte üzerlerine düşen sorumluluğu en iyi bir şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kaya, yiyecek içecek işletmelerinin Covit19 salgınıyla neredeyse 200 yıllık tarihinde hiç yaşamadığı büyüklükte bir sınavdan geçtiğini belirtti. Mart ayının ortalarından itibaren birçok büyük ve küçük işletmelerin kapandığını, virüsün sürdürdüğü koşullar sebebi ile hala belirsiz bir ortam olduğunu anlatan Kemal Kaya, "Yeni bir normalden bahsedeceğimiz pandemi sonrasında sektörün büyük değişim göstereceği en belirgin ilk tahminler arasındadır. Bu dönem içerisinde çalışanların iş ve gelir kayıplarını önlemek, telafi etmek ve özellikle ayakta kalması güçleşen küçük işletmeleri desteklemek üzere hükümet ve ilgili bakanlıklar acil ekonomik kararları ve paketleri uygulamaya koyarak bir dizi önlemler almaktadır. Biz sektör çalışanları covit19 kapsamında alınmış olan tüm kurallara harfiyen uyarak bu süreçte üzerimize düşen sorumluluğu en iyi bir şekilde çalışıyoruz. İşletmelerimizde uygulanmasına yardımcı oluyoruz. Bu olumsuz pandemi şartlarının en kısa zamanda bitmesini temenni ediyoruz" dedi.

Meslektaşlarının üzerine düşmüş olduğu sorumluluğu en uygulanabilir bir şekilde üslendiğini ifade eden Kemal Kaya, "Yapmış olduğumuz mesleği yenilebilen tek sanat eseri olarak görüyoruz. Bunun için yaptığımız işi tarladan tabağa, taze tarım ürünleri ve hayvansal malzemeleri üreten küçük işletmelerin de varlığını devam ettirmesi bakımından yerli üretime her şatta destek vermeye devam edeceğiz. Biran önce Covit19 salgın hastalığı sebebi ile çok zor günler geçiren tüm meslektaşlarımızın ve işletmelerin en kısa zamanda işlerine kavuşmaları ve hizmet sektörünün en önemi lokomotifi olan bu iş gücünün daha fazla yara almadan işlerinin başına döneceği günleri iple çekmektedir" şeklinde konuştu.

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