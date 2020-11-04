Av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Doğa Koruma Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında kaçak avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Doğa Koruma Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Ekim 1 Kasım 2020 tarihleri arasında, av ve koruma faaliyetleri kapsamında toplamda 111 kişi denetlenirken, yasa dışı avlandığı belirlenen 3 kişiye yasal işlem uygulandı. Yasalara ve mevzuata uygun olarak avcılık faaliyetlerini sürdüren avcılara teşekkür dileklerini ileten Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetlerinin devam edeceği belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.