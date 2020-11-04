SUFOD Başkan Kurt’u ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) üyeleri ile bir araya geldi.

Türkiye’de su altı fotoğrafçılığı, filmciliğinin yaygınlaşması, teknik bilgi ve donanıma sahip elemanların yetişmesi için gönüllü fotoğrafçı ve filmciler tarafından kurulan Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD), Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti. Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete, SUFOD üyelerinden Murathan Yıldız ve Meryem Göksel katıldı.

Murathan Yıldız, SUFOD’un faaliyetleri hakkında Başkan Kurt’a bilgi verdi. Çevre koruma bilincini oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Yıldız, gerçekleştirilen bilimsel çalışmalara da destek olduklarını söyledi. Türkiye denizlerinin yanı sıra ve iç sularının tanıtımlarını yapmak için de faaliyetler yaptıklarını dile getiren Yıldız, bu faaliyetler doğrultusunda Odunpazarı Belediyesi ile işbirliği yapmak istediklerini kaydetti.

SUFOD’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, çalışmaları için Yıldız ve Göksel’i tebrik etti. Odunpazarı Belediyesinin sivil toplum örgütlerine her zaman destek verdiğini belirten Başkan Kurt, bu desteğin devam edeceğini kaydetti. Başkan Kurt, ziyaretleri için Yıldız ve Göksel’e teşekkür etti.

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