Güneşli havalara aldanan elma ağaçları çiçek açtı

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde güneşli havalara aldanan elma ağaçları sonbaharda çiçek açtı.

Sivrihisar ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar, güneşli günler nedeniyle elma ağacı çiçek açtı. Sonbahar mevsimiyle birlikte sararan yapraklar dökülmeye başlarken, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar nedeniyle hasadı yapılan meyve ağaçları tekrar filizlenerek çiçek açmasına şaşkınlıkla karşılandı. Meyve ağaçlarının sahibi Mevlüt Atalay; "Bahçemi kontrol etmeye geldiğimde elma ağacının çiçek açtığını fark ettim. Bu mevsimde elma ağacının çiçek açması şaşkınlık oluşturdu. Sonbahar mevsiminde meyve ağaçlarının çiçek açması, kış aylarının sert ve çetin geçecek olmasına yorumlanır" diye belirtti.

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