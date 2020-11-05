Korona denetiminde 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza

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Eskişehir'de korona virüs (Covid19) tedbirlerini kapsamında yapılan denetimlerde 13 kişiye 40 bin 950 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekip, belirlenen adreslerde denetim yaptı. Polis ekipleri Çamlıca Mahallesi Tombakzade Caddesi'ndeki bir kahvehanede bulunanların sosyal mesafe kuralına uyulmadığını tespit etti. Covid19 tedbirlerine uymayan 13 kişiye toplam 40 bin 950 lira ceza verildi.

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