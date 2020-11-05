Eskişehir´de 787 kilo kaçak tütün ele geçirildi

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de polis ekiplerince baskın yapılan 2 iş yerinde 787 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 iş yerinde kaçak sigara ve tütün satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerlerine yapılan baskınlarda 787 kilogram kaçak tütün, 137 bin 400 adet filtreli boş sigara kağıdı ve 11 bin 760, sarılmış sigara ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-11-05 11:39:29



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