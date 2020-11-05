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Eskişehir için müjdeli bir haber ETGB’den ESTÜ’YE yeni Teknopark yatırımı EOSB Başkanı Nadir Küpeli "Yüksek teknoloji ürün ihracatımıza katkı sağlayacak" EOSB Başkan Vekili ve ATAP Yönetim Kurulu Üyesi Metin Saraç; Teknolojik yönden rekabetçi ve güçlü bir Eskişehir Sanayisi için bu tür Teknopark merkezleri büyük önem taşıyor"

İHA

Eskişehir için müjdeli bir haber ETGB’den ESTÜ’YE yeni Teknopark yatırımı EOSB Başkanı Nadir Küpeli "Yüksek teknoloji ürün ihracatımıza katkı sağlayacak" EOSB Başkan Vekili ve ATAP Yönetim Kurulu Üyesi Metin Saraç; Teknolojik yönden rekabetçi ve güçlü bir Eskişehir Sanayisi için bu tür Teknopark merkezleri büyük önem taşıyor"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli ve Başkan Vekili Metin Saraç ise, Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Eskişehir Teknik Üniversitesinin 2 Eylül Kampüsü’ndeki 23 bin 338 metrekarelik alan Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesine (ETGB) ilave alan olarak ilan edilmesi ve bu alanda yeni bir Teknopark Binası inşa edilecek olması kararını değerlendirdi.
Başkan Nadir Küpeli, kendileri ile çok önemli bir yatırımın daha hayata geçirileceğini belirtti. Eskişehir’in ve bölgenin üretim alt yapısının geliştirilmesi, özellikle de daha yüksek katma değerli teknolojik ürünler üretilmesi ve geliştirilmesine yönelik altyapı kapasitesinin artırılması adına çok önem verdikleri bir yatırım olduğunu anlatan Küpeli, "Eskişehir Teknik Üniversitesinde yapılan bilimsel çalışmalardan, geliştirilen yeni teknoloji ve ürünlerin bir kısmı hem hocalarımızın hem de yetişen gençlerimizin kuracakları yeni girişimler yoluyla ticarileşecek ve Eskişehir ekonomisine ve sanayisine büyük katkı sağlayacak. 17 yılda ciddi yol kat eden ETGB, 2 şehir 4 üniversite ve 1 organize sanayi bölgesi ile tek bir ekosistemi, ortaya çıkarma başarısını göstermiş örnek bir yapıdır. ETGB halen 4 yerleşke ve 9 binada yüzde 98 doluluk oranıyla hizmet veriyor. Şu anda bölgemizde 129 ArGe firması faaliyet sürdürüyor ve bu kuruluşlarda 550 ArGe personeli istihdam ediliyor. Bu firmalarımızın 43 tanesi akademisyen girişimciler tarafından kurulduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu yeni yerleşkemizin hizmete girmesiyle birlikte, ETGB bünyesinde ArGe yapan firma sayımızın kısa sürede 200 firmaya ve ArGe personelinin ise 1000 kişiye çıkmasını hedefliyoruz. Ayakları yere basan projelerle Eskişehir Sanayisinin teknoloji gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bugün toplam ihracatımız içinde yüzde 15 olan yüksek teknolojili ürün ihracatımızın, gerçekleştirdiğimiz bu tür yeni yatırımların hayata geçmesiyle, bu merkezler de üretilecek yeni yüksek teknolojili ürünler ile önümüzdeki yıllarda yüzde 20’ye çıkması için bütün gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

ETGB’nin yerleşke sayısı 5’e çıkacak
Karara ilişkin konuşan Eskişehir OSB Başkan Vekili ve ATAP Yönetim Kurulu Üyesi Metin Saraç ise, “Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak; Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde ana kampüsümüz ve binalarımız yer alıyor. Buna ek olarak geçtiğimiz yıllarda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü ile Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kampüslerinde teknopark binalarımızı hizmete açarak, ArGe yapan firmalarımıza tahsis etmiştik. Bu binalarımıza ilave olarak Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) 2 Eylül Kampüsü’ne teknopark kurmak için çalışmalara başlamıştık. Kurulacak tesislerin Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesine bağlı ek alan ilan edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden alınan olumlu görüşlerimizle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuruda bulunduk. Bakanlığın incelemesi ve olumlu görüşünden sonra konunun Cumhurbaşkanlığınca incelenmesini ve Resmî Gazetede yayınlanmasını bekliyorduk. Müjdeli haber bugün itibariyle geldi. Bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü’ndeki 23 bin 338 metrekarelik alan Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi için ek gelişme alanı olarak tespit ve tescil edilmiş oldu. Alınan karar Eskişehir’imiz için hayırlı olsun. Böylece yerleşke sayımız 5’e çıkmış olacak. Eskişehir OSB ve ATAP Yönetimi olarak işbirliği içinde söylediğimiz ve söz verdiğimiz tüm yatırımları tek tek hayata geçiriyoruz. Teknolojik yönden rekabetçi ve güçlü bir Eskişehir sanayisi için bu tür Teknopark merkezleri büyük önem taşıyor. Bir yenisini da Eskişehir’imize kazandırdığımız için çok mutluyuz” ifadelerinde bulundu.

2022’de hizmete girecek
Resmî Gazetede yayınlanan karar sonrası çalışmaları hızlandıracaklarını aktaran Saraç, “Üniversitesanayi iş birliğini hayata geçirmek, bilimsel temelli ticarileşebilir üretimi teşvik etmek, sanayiye yeni ve teknoloji tabanlı ürünler kazandırmak, katma değeri yüksek ürünler üretmek amacıyla kurulacak olan teknopark binasının 2022 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu. Metin Saraç, teknopark yatırım bedelinin ise 18 milyon 500 bin TL olduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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