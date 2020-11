İzmir’den dönen DAK ekibi Başkan Kurt’u ziyaret etti

İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılarak Eskişehir'e dönen Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK) ekibi Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti. Misafirlerini ‘kahramanlar’ diye karşılayan Başkan Kurt, DAK ekibine gösterdikleri çaba ve büyük fedakârlık için teşekkür etti.

Ziyarete DAK ekibinden; Arif Necmi Türe, Ümit Avcı, Mehmet Hakan Döner, Ercan Temel, Elif Turan ve Mürsel Turan’ın katıldı. İzmir’de gerçekleştirdikleri arama kurtarma çalışmaları hakkında Başkan Kurt’a bilgi veren DAK üyeleri, Depremin birinci günü İzmir'e ulaşıp saat 23.00 itibari çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Öncelikle yıkılan bir AVM binasında, ardından da Barış Apartmanında arama kurtarma çalışmaları yaptıklarını kaydeden DAK üyeleri, 34 saat aralıksız süren arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 3 vatandaşımızı sağ olarak çıkardıklarını belirtti.

“Gösterdiğiniz büyük kahramanlık için çok teşekkür ederiz”

DAK ekibine gösterdikleri çaba ve büyük fedakarlık için teşekkür eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; ailelerine baş sağlığı diledi. Kamuoyunda ‘deprem dede’ olarak bilinen Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara’nın ‘deprem öldürmez bina öldürür’ sözlerini hatırlatan Başkan Kurt, “Türkiye bir deprem ülkesi. Bu biliniyor, ancak ne yazık ki gerekli önlemler alınmıyor. On binlerce vatandaşımızı depremlerde kaybettik. Aynı şiddetteki deprem başka ülkede can almıyor ancak bizim ülkemizde can alıyor. Neden, çünkü insan hayatı bizim ülkemizde çok ucuz. Sizlere İzmir’de gösterdiğiniz büyük kahramanlık için çok teşekkür ederiz. Odunpazarı Belediyesi olarak bugüne kadar DAK’ın her zaman yanında olduk, bu iş birliğimiz artarak devam edecek. Sizler İzmir’de büyük bir deneyim de kazandınız. Deneyimleri bizler için yaşamsal önem taşıyor. Bu deneyimlerinizi mutlaka hemşerilerimizle paylaşmalısınız” dedi.

