Eskişehirspor - Cizrespor: 3-2



Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)-STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Mustafa Aydın, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Hidayet Zeybek.ESKİŞEHİRSPOR: MelihHasan, Furgan (Dk.73 Onur), İbrahim (Dk.85 Tolga), Talha, Kaan (Dk.60 Onurhan), Alperen, Arda, Buğra (Dk.85 Melih Nezir), Furkan, Sholaja.

CİZRESPOR: MuratHüseyin (Dk.30 İsmail), Özgür, Doğan, Hakan (Dk.87 Yunus Emre, Ekrem, Yusuf, Berk, Emre (Dk. Samed), Oktay, Ahmet.

GOLLER: Dk.9 Hakan, Dk.11 Yusuf (Cizrespor), Dk.38 Talha, Dk.89 Onur, 90+4 Tolga (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Hüseyin, Özgür, Samed, Murat, Hakan (Cizrespor) Hasan, Melih Nezir, Alperen (Eskişehirspor)Ziraat Türkiye Kupası 3´üncü tur karşılaşmasında Eskişehirspor kendi sahasında Cizrespor´u 3-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı

9´uncu dakikada Emre´nin soldan ortasında altı pas üzerinden dokunan Hakan Doğan, topu ağlarla buluşturdu. (0-1).

11´inci dakikada yine Emre´nin soldan ceza sahasına girmeden ortasında iyi yükselerek kafa vuran Yusuf Kerçin, topu ağlara gönderdi. (0-2).

36´ncı dakikada Sholaja´nın ara pasında topla buluşan Talha ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Talha´nın düzgün vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. (1-2).

52´nci dakikada Sholaja çalımlarla ceza sahasına girdi, sert şutu kaleciden döndü.

56´ncı dakikada soldan gelen ortaya ceza sahası içerisinde sert vuran Hakan´ın şutu kaleci Melih´te kaldı.

89´uncu dakikada Onur ceza sahasında topu önüne alarak düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. (2-2).

90+4´üncü dakikada kontra atakta topla ceza sahasına giren Melih Nezir´in şutu kalecinden dönerken, Tolga tamamladı ve takımını öne geçire golü attı. (3-2).

Maç bu sonuçla tamamlanırken, Eskişehirspor kupada tur atlayan takım oldu.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2020-11-05 17:33:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.