Eskişehirspor - Cizrespor: 3-2

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)-STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Mustafa Aydın, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Hidayet Zeybek.ESKİŞEHİRSPOR: MelihHasan, Furgan (Dk.73 Onur), İbrahim (Dk.85 Tolga), Talha, Kaan (Dk.60 Onurhan), Alperen, Arda, Buğra (Dk.85 Melih Nezir), Furkan, Sholaja.
CİZRESPOR: MuratHüseyin (Dk.30 İsmail), Özgür, Doğan, Hakan (Dk.87 Yunus Emre, Ekrem, Yusuf, Berk, Emre (Dk. Samed), Oktay, Ahmet.
GOLLER: Dk.9 Hakan, Dk.11 Yusuf (Cizrespor), Dk.38 Talha, Dk.89 Onur, 90+4 Tolga (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Hüseyin, Özgür, Samed, Murat, Hakan (Cizrespor) Hasan, Melih Nezir, Alperen (Eskişehirspor)Ziraat Türkiye Kupası 3´üncü tur karşılaşmasında Eskişehirspor kendi sahasında Cizrespor´u 3-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı
9´uncu dakikada Emre´nin soldan ortasında altı pas üzerinden dokunan Hakan Doğan, topu ağlarla buluşturdu. (0-1).
11´inci dakikada yine Emre´nin soldan ceza sahasına girmeden ortasında iyi yükselerek kafa vuran Yusuf Kerçin, topu ağlara gönderdi. (0-2).
36´ncı dakikada Sholaja´nın ara pasında topla buluşan Talha ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Talha´nın düzgün vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. (1-2).
52´nci dakikada Sholaja çalımlarla ceza sahasına girdi, sert şutu kaleciden döndü.
56´ncı dakikada soldan gelen ortaya ceza sahası içerisinde sert vuran Hakan´ın şutu kaleci Melih´te kaldı.
89´uncu dakikada Onur ceza sahasında topu önüne alarak düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. (2-2).
90+4´üncü dakikada kontra atakta topla ceza sahasına giren Melih Nezir´in şutu kalecinden dönerken, Tolga tamamladı ve takımını öne geçire golü attı. (3-2).
Maç bu sonuçla tamamlanırken, Eskişehirspor kupada tur atlayan takım oldu.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN
2020-11-05 17:33:13
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