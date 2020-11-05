Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 3 - Cizrespor: 2

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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Eskişehirspor evinde konuk ettiği Cizrespor’u 32 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.



Maçtan dakikalar

9. dakikada Emre İşçiler’in ortasında topla buluşan Hakan Doğan, Cizrespor’u öne geçiren golü attı. 01

11. dakikada sağ kanattan Ekram İşçiler’in ortasında topa sahip olan Yusuf Kerçin, meşin yuvarlağı kafa vuruşu ile ağlara göndererek farkı ikiye çıkaran golü attı. 02

36. dakikada Hamed’in savunma arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Talha, sol ayağı ile farkı bire indiren golü kaydetti. 12

52. dakikada ceza sahasında topa sahip olan Hamed Sholaja’nın şutu kaleciyi geçemedi.

56. dakikada sağ kanattan yapılan ortada topu alan Cizresporlu futbolcu Hakan Doğan’ın şutu kaleciyi geçemedi.

89. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Onur Arı’nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 22

90+4. dakikada ani atak sonucu topla buluşan Melih Nezir’in şutunda kaleciden dönen topu ağlara gönderen Tolga Yakut, Eskişehirspor’u öne geçiren golü attı. 32



Stat: Eskişehir Yeni Stadyum

Hakemler: Mustafa Aydın xx, Hilmi Göktürk İmamoğlu xx, Hidayet Zeybek xx

Eskişehirspor: Melih Ağa xx, Hasan Ulaş Uygur xxx, Furgan Folat xx (Onur Arı dk. 74 xxx), İbrahim Halil Öner x (Tolga Yakut dk. 85 xxx), Talha Erdoğan xx, Kaan Gül xx (Onurhan Uyanık dk. 60 xx), Aperen Kocabaş xx, Arda Okumuş xx, Buğra Çağlıyan xx (Melih Nezir xxx dk. 85 ?), Furkan Balaban xx, Hamed Sholaja xxx

Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Göktuğ Kaan Ünüvar, Yiğit Utku Gök, Sezgin Çolpan, Emir Yıldız, Doğukan Ünal

Teknik Sorumlu: Fahrettin Sayhan

Cizrespor: Murat Günal x, Hüseyin Rüzgar xx (İsmail Arda Yamaç dk. 30 xx), Özgür Kedikli xx, Doğan Seçkin Şavkın xx, Hakan Doğan xxx (Yunus Emre dk. 87 ?), Ekrem Sütçü xx, Yusuf Kerçin xxx, Berk Kal xx, Emre İşçiler xx (Samed Kartal 77 dk. xx), Oktay Demircan xx, Ahmet Demir xx

Yedekler: Batuhan Bulur, Ensar Karakulakoğlu, Enver Erşahin, Ulaş Sar

Teknik Direktör: İskender Eroğlu

Goller: Hakan Doğan (dk. 9), Yusuf Kerçin (dk. 11) (Cizrespor), Talha Erdoğan (dk. 36), Onur Arı (dk. 89), Tolga Yakut (dk. 90+4) (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: Hüseyin Rüzgar, Özgür Kedikli, Samed Kartal, Hakan Doğan (Cizrespor), Hasan Ulaş, Melih Nezir, Alperen Kocabaş (Eskişehirspor)

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