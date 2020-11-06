Vali Ayyıldız SARKOOP’lu kadınları ağırladı

Sınırlı Sorumlu Sarıcakaya ve Mahalleleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (SARKOOP) yöneticileri, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret etti.

Vali Ayyıldız, koopertatif hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Kezban Uslu’dan bilgi alarak, Sarıcakaya’nın tanıtımına ve aile bütçesine katkı sağlayacak bir oluşumu takdirle karşıladığının altını çizdi. Kooperatifin kurucu kadınlarını makamında ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Ayyıldız, her alanda olduğu gibi kadınların katılım gösterdiği çalışmalara ve projelere de ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ayyıldız, “Kadınlarımızın ürettikleri ürünlerini daha geniş ve etkin pazarlara sunabilmek amacıyla başlattığınız bu oluşum gerçekten çok önemlidir. Büyük çaba ve gayretle kurduğunuz Kooperatifiniz diğer illere ve ilçelere de örnek teşkil edip umut aşılayacaktır” dedi. Ayyıldız, SARKOP’a her konuda gereken desteği de verecekleri mesajını vererek başarı dileklerinde bulundu.

SARKOP Yönetim Kurulu Başkanı Kezban Uslu da Sarıcakaya’nın tanıtımına ve kadınların aile bütçelerine katkıda bulunabilmek amacıyla kooperatifi kurma kararı aldıklarını vurgulayarak “Bunun sonucunda da becerikli Sarıcakayalı hanımlarımızın emeklerini değerlendirip pazar oluşturmak adına bir yola çıktık. Bu yolda kısa adı SARKOOP olan Sınırlı Sorumlu Sarıcakaya ve Mahalleleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurmaya karar verdik” şeklinde konuştu.

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