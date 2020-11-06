Odunpazarı’ndan Vişnelik Mahallesi’ne “Vişne Heykeli”

Odunpazarı Belediyesi, Vişnelik Mahallesi’ne vatandaşların isteği doğrultusunda vişne heykeli koydu.

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Kent Konseyi tarafından mahallelerde kurulan mahalle meclisleri ve mahalle muhtarları ile birlikte vatandaşların taleplerini değerlendiriyor. Son olarak, Odunpazarı Kent Konseyi Vişnelik Mahalle Meclisi ve Vişnelik Mahalle Muhtarlığı tarafından vatandaşlarının taleplerini alan Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların isteği doğrultusunda mahalleye vişne heykeli koydu.

Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü heykel atölyesinde yapılan vişne heykeli, Şehit Jandarma Uzman Kıdemli Çavuş Tuncer Soner Dağ Parkı’na yerleştirildi. Gece ışıklandırması yapılan ve çevresi çiçeklerle düzenlenen vişne heykeli, vatandaşlar tarafından da çok beğenildi.

“Vişnelik Mahallesi’ne özel”

Vişnelik Mahallesi adına özel bir çalışma yaptıklarını belirten yetkililer, daha önce de vişne fidanları dikildiğini hatırlattı. Bu çalışmaların Vişnelik Mahallesi’ne özel olduğunu vurgulayan yetkililer, diğer mahallelerde de farklı çalışmalar yapılacağını kaydetti.

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