Eskişehirspor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ankara Keçiörengü'nü ağırlayacak olan Eskişehirspor, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Lige istediği gibi başlayamayan Eskişehirspor, bu hafta Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan siyahkırmızılı ekip, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde kamp sürecine girdi. Teknik Direktör İlhan Var ve ekibi yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden idman, teknik çalışmalar ile sona erdi.

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