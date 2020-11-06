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Pandemide 45 gün evden çıkmayan akademisyen, kısa film çekti

DHA

Pandemide 45 gün evden çıkmayan akademisyen, kısa film çekti


Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ANADOLU Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Gökhan Deniz Dinçer (38), koronavirüs salgını sürecinde kronik rahatsızlığı nedeniyle 45 gün dışarıya çıkmadan yaşadığı evinde 'TIME-VID19' isimli kısa film çekti. Dinçer'in çektiği kısa film çeşitli festivallerin ilgi odağı oldu.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğretim görevlisi ve aynı zamanda Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) Yönetim Kurulu Üyesi olan Gökhan Deniz Dinçer, koronavirüs salgını sürecinde kronik rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 45 gün evden hiç çıkmadı. Dinçer, bu süreçte evde zamanın yavaş ilerlediğini anlatan 'TIME-VID19' ismini verdiği bir kısa film çekti. Müziği Aziz Zeki tarafından yapılan ve uluslararası film festivallerinin seçkisinde yer bulan 'TIME-VID19' birçok festivalde ise yarı final ve finale kaldı.
Yaklaşık 45 gün evden dışarıya hiç çıkmadığını ve evde geçirdiği süreçte yaşadığı sıkışmışlık hissiyle böyle bir filmi çekmeye karar verdiğini ifade eden Dinçer, "Fotoğrafa olan ilgim beni bir süre sonra filme, videoya yöneltti. EFSAD'da sinema çalışma grubunu kurduk. Bu sinema çalışma grubunda kısa film atölyesi eğitimlerine başladık. Tam da bu dönemde pandemi gündeme geldi. Pandemi döneminde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma kısıtlaması geldi. Benim de kronik rahatsızlığım olduğu için evden çıkamıyordum. O dönemde, evde bulunduğum sürenin 45'nci günündeydim. Sürekli evde olunca biliyorsunuz zaman daha yavaş geçiyor. Evde sıkışmışlık hissiyle, bir delilik anı ile belki de bu filmi çekmeye karar verdim. Bu benim ikinci filmim. İlk filmim belgesel türünde bir kısa filmdi. O filmde babamı konu almıştım. Bunda ise tamamen farklı, deneysel bir film ortaya çıktı. Biraz esprili, biraz izleyenler için gergin. Sonuçta o dönemde zor zamanlar geçirmiştik. Evlerden çıkamıyorduk, rakamlar artarak devam ediyordu. Korkutucu günlerdi bizim için. O zamanın geçmeyişini özellikle vurgulamak istediğim bir filmdi. Bu film, öncekinden farklı olarak tek başıma gerçekleştirdiğim bir proje" dedi.
`FESTİVALLERE GÖNDERDİM´
Kamera arkasında, yönetmen olarak, yapımcı ve oyuncu olarak sadece kendisinin yer aldığını anlatan Dinçer, "Bu yüzden zorlandığım bir proje oldu. Ama önemli, olan özgün fikir ve filmin içindeki espri diyebilirim. Filmde saatin ilerlemeyişi, zamanın geçmemesi gibi temalar. Müzik için bir arkadaşımdan yardım istedim. Film tamamlanınca çeşitli uluslararası festivallere gönderdim. Festivallerden güzel dönüşler oldu. Birçok festivalde yarı final ve finale kaldı" dedi. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2020-11-06 13:07:57

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