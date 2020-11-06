Rektör Erdal'dan Anadolu Üniversitesinin kuruluş yıldönümü mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi'nin 62. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Erdal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"1958 yılında bozkırın ortasında Anadolu’nun kıraç topraklarını yeşertmek için dikilen fidan bugün tam 62 yaşında. Prof. Dr. Orhan Oğuz’un temellerini attığı üniversitemiz, 62 yıl boyunca emek veren akademik ve idari kadrosunun fedakârca çalışmalarıyla bugün dünyanın 28 ülkesinde gururla bayrağımızı dalgalandıran bir dünya üniversitesi durumunda.

Kurulduğu günden bugüne kadar gencinden yaşlısına, en yakınından en uzağına milyonlarca insanın hayallerine ortak olan üniversitemiz, bilimsel ilkeleri ve topluma hizmeti temel ilke edinmiş, Eskişehir ve ülkemizin en önemli bilim, sanat ve kültür merkezlerinden birisi haline gelmiştir. Üniversitemiz aynı zamanda kazandığı başarılarla uluslararası saygınlığını da her geçen gün artırmaktadır. Bugün milyonlarca insanın mezunu olmaktan gurur duyduğu üniversitemiz, bilimi akıl ve gönül birliğiyle harmanlayarak, doğruluk ve sevgiyi tüm dünyaya ve tüm insanlığa taşımak için tıpkı Anadolu gibi geçmişinden aldığı büyük güçle çalışmaya devam etmektedir. Bu vesileyle geçmişten günümüze üniversitemize emek veren akademik ve idari personelimiz başta olmak üzere katkı sunan herkese minnet ve şükranlarımı sunuyor, mensubu olmaktan gurur duyduğum Anadolu Üniversitesi ailesinin tüm fertlerine teşekkür ediyorum. Bu büyük ailenin, insanlığın hizmetinde bilim üreterek geçen yıllarının, gelecek yıllarına ışık olması temennisiyle üniversitemizin kuruluşunun 62. yılını kutluyorum."

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