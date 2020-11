Anadolu Üniversitesi 17. Uluslararası İletişim Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı

İletişim bilimi alanında en uzun soluklu organizasyonlardan biri olan 'Communication in the Millennium', Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

10 ülkeden 136 farklı bildirinin sunulduğu sempozyum bu yıl pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak yürütüldü. Sempozyumda Covid19 salgını 5 Türkçe ve 1 İngilizce oturumda olmak üzere 30 ayrı bildiri ile ele alındı.



"Covid19 salgını iletişimin önemini öğretti"

Uluslararası sempozyumun açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, sempozyuma ev sahipliği yapmaktan memnun olduklarını ifade etti. Rektör Erdal, "En son teknolojik olanaklarla donatılan bölümlerimiz, alanlarında uzman öğretim kadromuz, dinamik eğitim ortamlarımızla öğrencilerimizi geleceğin en iyisi olarak hazırlamak üzere çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Anadolu Üniversitesi'nin teknolojik ve bilimsel gelişmelerin izlenmesinin yanında yaşam boyu öğrenmeye odaklanarak tüm halkı eğitim sürecine dâhil etme girişimleriyle de övünç duyduğunu belirten Rektör Erdal, şunları söyledi;

"Sizleri Türkiye’nin en güzel kampüslerinden biri olan kampüsümüzde, yüz yüze ağırlamayı dilerdik. Ancak sempozyumun da gündemi arasında yer alan Covid19 salgını nedeniyle uzaktan erişim olanaklarıyla bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Salgının bizlere öğrettiği en önemli şeylerden biri de iletişimin önemi oldu. İletişim sayesinde durumdan ve gelişmelerden haberimiz oldu. Almamız gereken önemleri öğrenebildik ve yine iletişim sayesinde salgının üstesinden gelmeye çalıştık, çalışıyoruz. Bu vesileyle sempozyumun ülkemize ve tüm insanlığa faydalı ve hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

Açılış oturumunda konuşan İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu da, sempozyum sayesinde iletişim bilimi alanındaki en son çalışmaları takip edebilme fırsatı bulabildiklerini belirterek, "Sunulan bildiriler iletişim bilimleri alanı için her zaman kıymetli olmuştur ancak dünyanın farklı yerlerinden iletişim akademisyenlerinin bir araya gelmesi, ortak çalışmalar yapılması, hem hocalar hem de kurumlar arasında dostlukların kurulması böyle etkinliklerin önemini belirginleştiriyor" dedi.

Sempozyum kurucu Eş Başkanı Prof. Dr. Serra Görpe ise açılış törenine Birleşik Arap Emirlikleri'nden çevrimiçi olarak katıldı. Sempozyum organizasyonunun her geçen yıl daha kalabalıklaştığına değinen Prof. Dr. Görpe, "Bu senenin organizasyonunu üstlenen, geçmişte de bunu en iyi şekilde yapmış olan Anadolu Üniversitesinin bizler için yine çok güzel bir bilimsel etkinlik hazırladığına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kurucu Eş Başkan ve Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Erkan Yüksel da konuşmasında sempozyumun geçmişi ve bu yılki organizasyonun yapısı hakkında bilgiler verdi. Yüksel, 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan sempozyum organizasyonun bir yıl Amerika ve bir yıl Türkiye olmak üzere iki ülke arasında dönüşümlü olarak bu güne kadar gerçekleştirildiğini belirtti. Yüksel, sempozyum tarihi boyunca 41 ayrı ülkeden 844 bildirinin sunularak sempozyumun bildiriler kitaplarında yayımlandığını vurguladı.

Sempozyumda bu yıla özel olarak Covid19 salgınına yönelik 30 bildirinin sunulacağı 5 Türkçe ve 1 İngilizce oturum yapılacak. Sempozyumda toplam 10 ülke ve 74 farklı üniversiteden 180 yazarın hazırladığı 136 Türkçe ve İngilizce bildiri iki gün boyunca eş zamanlı oturumlarla sunulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.