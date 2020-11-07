Dernekte dip dibe oturan 24 kişiye 75 bin 600 lira sosyal mesafe cezası



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de polis ekiplerince baskın yapılan bir dernekte sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği tespit edilen 24 kişiye 75 bin 600 lira para cezası uygulandı. Başka bir dernekte ise tombala oynatılması için kapalı devre kamera ve televizyon sistemi kurulduğu ortaya çıktı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi´ndeki bir dernekte sosyal mesafe kuralına uyulmadığı bilgisi üzerine harekete geçti. Derneğe giden polis ekipleri, koronavirüs tedbirlerine rağmen içeride dip dibe oturan 24 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150´şer liradan toplam 75 bin 600 lira para cezası uyguladı.

KAPALI DEVRE SİSTEMLİ TOMBALA

Öte yandan polis ekiplerince aynı mahalledeki başka bir dernekte yapılan kontrolde ise kapalı devre televizyon sistemi kurularak, tombala oynatılması için hazırlık yapıldığı tespit edildi. Dernekteki aramalarda tombala cihazının yanı sıra kapalı devre sistemle çalışan kamera ve televizyon ele geçirildi. Dernek yöneticileri hakkında `kumar oynamaya yer ve imkan sağlama´ suçundan soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-11-07 11:32:19



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