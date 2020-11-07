(son dakika) Türkiye-Slovenya Hentbol maçı iptal edildi

(son dakika) Türkiye-Slovenya Hentbol maçı iptal edildiSlovenya takımında Covid-19 testi pozitif çıkan sporcu sayısı 4'e yükselince EHF mücadeleyi ileri bir tarihe ertelediEngin ÖZMEN , Eskişehir DHATürkiye-Slovenya maçına koronavirüs engeli.
2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 5. Grup 2. maçında yarın Slovenya ile Eskişehir'de karşılaşacak A Milli Erkek Hentbol Takımı kampta rakibini beklerken; Slovenya'da 4 kişide covid çıkması maçın oynanmasına engel oldu. Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) bu konuda bilgilendirilince maçın ertelenmesi kararı verildi. Uçuşları iptal edilen ve Eskişehir'e maça gelemeyecek olan Slovenya takımının tamamının izole edildiği belirtildi.
DHA-Spor Türkiye-Eskişehir DHA
2020-11-07 13:34:52
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