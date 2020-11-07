Atatürk'ün birbirinden güzel fotoğrafları "Gururla, Özlemle" sergisinde

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Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla "Gururla, Özlemle" isimli fotoğraf sergileri açtı.

Tepebaşı Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yıl dönümünü sebebiyle fotoğraf sergisi açtı. Kentten bulunan alışveriş merkezlerinde açılan sergilerde, Mustafa Kemal Atatürk’ün birbirinden güzel fotoğrafları bulunuyor. “Gururla, Özlemle” isimli Atatürk fotoğrafları sergisi, 16 Kasım tarihine kadar gezilebilecek.

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