Türkiye-Slovenya hentbol maçına korona engeli Slovenya takımında 4 oyuncuda korona virüs tespit edilmesi üzerine maç ertelendi

Eskişehir’de gerçekleştirilecek olan TürkiyeSlovenya hentbol maçı, Slovenya takımında 4 oyuncuda korona virüs tespit edilmesi üzerine ertelendi.

2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 5. Grup 2. maçında Slovenya ile karşılaşacak olan A Milli Hentbol Takımı'nın maçı korona virüsten dolayı ileri bir tarihe ertelendi. Avrupa Hentbol Federasyonu’na (EHF) Slovenya takımında 4 oyuncunun Covid19 olduğunun bilgisi verilmesi üzerine federasyon maçı erteledi. Karşılaşma için Eskişehir’e gelen milli takım ise kampta bekliyor.

Öte yandan, Slovenya takımının tamamının izole edildiği de öğrenildi.

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