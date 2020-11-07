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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Eskişehir´den ayrıldı

DHA

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Eskişehir´den ayrıldı


Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)2022 AVRUPA Hentbol Şampiyonası Elemeleri 5'inci Grup karşılaşmasında Türkiye´nin yarın karşılaşacağı Slovenya milli takımında koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından maç iptal oldu. Eskişehir´de bulunan A Milli Erkek Hentbol Takımı kentten ayrılırken, Başantrenör İlker Şentürk, "Biz uluslararası federasyona 40 kişilik liste veriyoruz. Covid-19´lu oyuncularımız vardı, çıkararak kampa geldik. Testlerimizi yaptırdık. Slovenya da bir hentbol ülkesi Avrupa üçüncülüğü olan bir ülke belki oyuncuların yerine başka oyuncular alıp gelebilirlerdi" dedi.2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 5'inci Grup 2'nci maçında A Milli Erkek Hentbol takımı yarın Slovenya Hentbol Takımıyla karşılaşacaktı. Ancak Slovenya takımındaki artan koronavirüs vakalarının ardından tüm takım oyuncularının karantinaya alındığı ve bu nedenle Türkiye´ye gelemeyeceği belirtildi. Türkiye ile oynanacak maç ise iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi. Eskişehir´de kampta bulunan A Milli Erkek Hentbol takımı ise maçın iptal kararının ardından hazırlıklarını yaparak kentten ayrıldı.Slovenya takımında son anda 2 oyuncunun daha Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendiklerini ifade eden A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, "Buraya gelselerdi 5 eksikleri vardı, biz de kendimizi ona göre hazırlamıştı aslında. 5 eksikleri olduğunu biliyorduk, önce geçmiş olsun diyorum ama biz uluslararası federasyona 40 kişilik liste veriyoruz. Covid-19´lu oyuncularımız vardı, çıkararak kampa geldik. Testlerimizi yaptırdık. Slovenya da bir hentbol ülkesi Avrupa üçüncülüğü olan bir ülke belki oyuncuların yerine başka oyuncular alıp gelebilirlerdi. Bu da 4-5 eksik ve artı 2 eksikle biraz bizden çekindiklerini gösteriyor. Tam takım gelseler tabii ki bizden daha iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim" dedi.Slovenya takımına geçmiş oldun dileklerini ileten Şentrk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya zor bir dönemden geçiyor. Herkese sağlıklı kalmasını diliyorum demek geliyor içimden. Buradan da sadece şunu söylemek istiyorum bizim federasyonumuzu da harekete geçirmek lazım. Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) dünyadaki bu salgın durumunu göz önüne alarak bence bütün takımları Avrupa şampiyonluğuna almalı. Bu saatten sonra, çünkü hakikaten milli takımda oynayan oyuncular kulüpleri ile çok sıkıntı yaşıyorlar. Bu konu ile ilgili kulüpleri de göndermek istemiyorlar. Bu anlamda Avrupa Hentbol Federasyonu bence şapkasını önüne koyup düşünüp bir sefere mahsus olmak üzere oyuncuları Avrupa şampiyonasına davet etmeli diye düşünüyorum"Koronavirüs nedeniyle Slovenya maçının ileri bir tarihe ertelendiğini hatırlatan Şentürk, "Maçın tarihi ile ilgili bir haber gelmedi. Daha önceden Skube pilotları ve sol kanatları ve diğer pilotları ve sol ön kurucuları eksikti. Bunlar çok iyi oyuncular. Bizim içinde çok büyük avantajdı tabii. Bugün şimdi sağ kanatları ve diğer bir oyuncunun da koronavirüs olmuş. Ama biz dediğim gibi EHF'ye geniş bir liste veriyoruz. Bu listenin içinde oyuncuların tamamlayıp verebilirdi. Onlar da zannediyorum karantinaya aldırdılar takımı bu şartlar karşısında. Geçmiş olsun yani diyebilecek bir şey yok. Hollanda´dan alabileceğimiz puanı son anda kaptırıp geldik. Buraya çok asılacaktık. Bunu onlar da biliyordu. Biz de biliyorduk. En azından buradan puan ya da puanlar almak istiyorduk" diye konuştu.Eskişehir´de bir otelde bulunan oyuncular ise maçın iptal edilmesinin ardından kentten ayrıldı.Görüntü Dökümü:-Oteldeki oyuncular-Oyuncuların valizleri-Başantrenör İlker Şentürk ile röp.-Otelden çıkan ve otobüse binen oyuncular-Genel görüntülerDHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2020-11-07 15:02:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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