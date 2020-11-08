Eskişehir'de DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ´a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişinin örgütle irtibatlı olduğunu tespit etti. Savcılık talimatıyla evlerine baskın düzenlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-11-08 10:30:23



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