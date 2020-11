Kombi bakımı faturayı büyük oranda etkiliyor Kombinizi kışa hazırlayın 20 yıllık kombi ustası Ateş Aydinç: "Brülör kısmı ne kadar çok temizlenirse, yakıt o kadar azalır" "Bakımsız kombi kabarık fatura demek"

Yaklaşan kış günlerinde yakıt tasarrufu için kombilerin nasıl hazırlanacağını, 20 yıllık kombi ustası Ateş Aydinç usta anlattı.

Kış aylarına yaklaşılırken soğuklar kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Kış öncesi evdeki hazırlık kapsamında kombinin bakımı da çeşitli nedenlerden dolayı önemli bir nokta olarak öne çıkıyor.

Konu ile alakalı tavsiyelerde bulunan tecrübeli kombi ustası Ateş Aydinç, bakımının kimlere yaptırılması hakkında konuştu. Bakımın doğalgaz faturasına ve parça kalitesine yararını da anlatan Aydinç her sene bakımın masraftan başka bir şey olmadığını sözlerine ekledi.



"Brülör kısmı ne kadar çok temizlenirse, yakıt o kadar azalır"

Brülör kısmı ne kadar çok temizlenirse, yakıtın o kadar azalacağını ifade eden Aydinç, “Kombilerini yetkili kişilere göstermeleri, bakımlarını yaptırmaları daha uygundur. Kışa girerken kombinin brülör, pompa ve üç yollu vana bakımları yapıyoruz. Baca gazı ölçümünü yapıyoruz. Bu kısımlar çok önemli. Brülör kısmı ne kadar çok temizlenirse, yakıt o kadar azalır. Kombilerde her sene bakım yapılmasına gerek yok. Vatandaşa da yazık günah, şu an en kötü kombinin bakımı 100150 lira civarında. Yaklaşık 23 senede bir bakım yeterlidir. Faturadaki artış bakım zamanının geldiğini belli eder zaten” diye konuştu.



"Bakımsız kombi kabarık fatura demek"

Bakımın her sene yapılmasının anlamsız olduğundan bahseden tecrübeli kombi ustası, tam tersi durumda yani uzun süre bakım yapılmayan kombide de ciddi sorunlar ve fazla gelen faturaların oluşabileceğini belirtti. Aydinç, “Doğalgaz faturanız yüksek gelir, parçalarda aşınmalar ve kart problemi başlar. En ucuz kart maliyeti 800 lira, devir daim pompası ve fan problemleri yaşanır. Fan çok önemli, fan dışarıya hava salmazsa kombi gürültülü çalışır. Kombi bir süre sonra bakım istediğini belirtir. Yoğuşmalı kombiler daha iyi. Dışarıya verdiği gazı tekrar alıp yakarak, su olarak atıyor” diyerek de yoğuşmalı kombilerin daha tasarruflu olduğunu belirtti.

Bakım ve servis ücretleri hakkında konuşan Aydinç son olarak, “Kombinin markasına göre fiyatlar değişiyor. Servis ücreti şu dönemde 100 TL. Genel olarak parça değişimi yapılması gerektiğinde ortalama 150200 TL ekstra maliyet çıkıyor” ifadelerine yer vererek yüksek fiyat veren kombi bakım servislerine karşı vatandaşı uyardı.

