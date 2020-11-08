Eskişehir'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini dışarı attı

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir'de soğuk havanın hissedildiği son günlerde yüzünü gösteren güneş ile vatandaşlar kendilerini dışarı attı

Kış aylarına yaklaşırken, soğuyan havayla birlikte boşalan sokaklar, hafta sonunda yüzünü gösteren güneş ile dolmaya başladı. Son günlerde havaların soğumasıyla kendilerini evlerine kapatan Eskişehirliler, güneşi fırsat bilerek park ve bahçelere gitti. Meteorolojiden alınan verilere göre, güneşin birkaç gün daha yüzünü göstereceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.