Eskişehirspor - Ankara Keçiörengücü: 2-2

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)-

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Alper Çetin, Uygar Bebek, Hüsnü Emre Çelimli

ESKİŞEHİRSPOR: EkremSezgin (Dk.27 Sholaja), Onur (Dk.67 Alperen), Talha (Dk.88 Onur Arı), Alimi, Erdal, Bilal, Furkan, Mehmet, Mevlüt, Berkay.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: MetinSamet, Süleyman (Dk.45 İrfan), Burak (Dk.79 Manaj), Abdulkadir, Uğur, Soner, Mert, Kone (Dk.45 Mustafa), Barış (Dk.65 Dodoo), Cem.

GOLLER: Dk.14 Uğur, Dk.90 Manaj (Ankara Keçiörengücü), Dk.33, Dk.47 Alimi (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Alimi, Furkan (Eskişehirspor)

TFF 1´nci Lig'in 9´ncu hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.

14´üncü dakikada Burak ceza sahasında kaleci Ekrem ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Ekrem'den seken topla buluşan Uğur'un altı pas üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

33´üncü dakikada Bilal´in ortasında arka direkte topla buluşan Alimi, takımına beraberliği getiren golü attı: 1-1.

47´nci dakika Alimi, Sholaja ile paslaşarak ceza sahasına girdi ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

90´ıncı dakikada soldan Soner´in ortasında ceza sahası çizgisi üzerinden kafayla vuran Manaj, topu ağlara gönderdi: 2-2.

90+2´nci dakikada Sholaja ceza sahasına girerken vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

90+4'ncü dakikada Manaj'ın ceza sahasında kafayla indirdiği topa Cem'in sert vurdu. Kaleci Ekrem, topu güçlükle dışarı çeldi.

DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2020-11-08 15:34:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.