Eskişehirspor - Ankara Keçiörengücü: 2-2

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)-
STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Alper Çetin, Uygar Bebek, Hüsnü Emre Çelimli
ESKİŞEHİRSPOR: EkremSezgin (Dk.27 Sholaja), Onur (Dk.67 Alperen), Talha (Dk.88 Onur Arı), Alimi, Erdal, Bilal, Furkan, Mehmet, Mevlüt, Berkay.
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: MetinSamet, Süleyman (Dk.45 İrfan), Burak (Dk.79 Manaj), Abdulkadir, Uğur, Soner, Mert, Kone (Dk.45 Mustafa), Barış (Dk.65 Dodoo), Cem.
GOLLER: Dk.14 Uğur, Dk.90 Manaj (Ankara Keçiörengücü), Dk.33, Dk.47 Alimi (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Alimi, Furkan (Eskişehirspor)
TFF 1´nci Lig'in 9´ncu hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.
14´üncü dakikada Burak ceza sahasında kaleci Ekrem ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Ekrem'den seken topla buluşan Uğur'un altı pas üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
33´üncü dakikada Bilal´in ortasında arka direkte topla buluşan Alimi, takımına beraberliği getiren golü attı: 1-1.
47´nci dakika Alimi, Sholaja ile paslaşarak ceza sahasına girdi ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.
90´ıncı dakikada soldan Soner´in ortasında ceza sahası çizgisi üzerinden kafayla vuran Manaj, topu ağlara gönderdi: 2-2.
90+2´nci dakikada Sholaja ceza sahasına girerken vurdu, top az farkla dışarı çıktı.
90+4'ncü dakikada Manaj'ın ceza sahasında kafayla indirdiği topa Cem'in sert vurdu. Kaleci Ekrem, topu güçlükle dışarı çeldi.
DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN
2020-11-08 15:34:28
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.