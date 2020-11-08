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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir 3 puanı uzatmalarda kaybetti

İHA

Eskişehir 3 puanı uzatmalarda kaybetti

Evinde Keçiörengücü’nü konuk eden Eskişehirspor'da Teknik Sorumlu Fahrettin Sayhan, 22 biten maçın ardından, “Üstüne koyarak devam ediyoruz” dedi.
Son dakikalarda yediği gol ile 1 puana razı olan Eskişehirspor, Ankara Keçiörengücü ile 22 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Sayhan, “Grubun iyi takımlarından birine karşı oynadık. Rakibimizi, hakemleri, çocukları tebrik ediyoruz. Yüreğimiz ile oynadık. Öz güvenimiz var. Takımımızın artıları bunlar. İki tane uzun boylu adamımızın sakatlanması oyun içi dengeyi bozsa da çocuklar çok özveriliydi. Üstüne koyarak devam ediyoruz. Galip gelmek istedik ama olmadı. Yenilmemeyi öğreniyoruz, kupa maçından sonra inşallah kazanmayı da başaracağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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