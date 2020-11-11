Eskişehir OSB'den geleceğe 10 bin fidan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir OSB'den geleceğe 10 bin fidan

İHA

Eskişehir OSB'den geleceğe 10 bin fidan

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla “11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü Geleceğe Nefes” kapsamında EOSB içinde fidan dikildi.
Türkiye’nin en yeşil OSB’si olduğu daha önce resmi olarak tescillenen Eskişehir OSB’ye 10 bin adet daha yeni ağaç fidanı dikilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü Geleceğe Nefes kampanyasına Eskişehir OSB Müdürlüğü destek verdi. Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden Baş Mühendis Ender Tuncer’in katıldığı törenle OSB içinde belirlenen alanlarda ağaç fidanlarının dikimleri gerçekleştirildi. Törende bir açıklama yapan Başkan Nadir Küpeli “EOSB yönetimi olarak yeşile ve ağaçlandırmaya çok büyük önem veriyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in, ‘Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz’ hadisi şerifini kendimize şiar edinerek, göreve geldiğimiz günden bu yana on binlerce yeni ağaç fidanını bölgemiz içinde dikiyor ve sürekli bakımlarını yapıyoruz. Türkiye’nin en yeşil OSB’si ünvanına sahibiz, diktiğimiz yeni ağaçlarla bu ünvanımızı daha da güçlendiriyoruz. OSB içinde yatırımcılara arsa tahsisleri yaptığımız yeni bölgelerdeki alt ve üst yapı işleri bittikten hemen sonra, ağaçlandırma ve çevre düzenlemesine geçiyoruz. Bu şekilde Anadolu Bozkırında her tarafı yemyeşil olan, doğayla iç içe bir sanayi bölgesini el birliğiyle büyütmeye devam ediyoruz. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğümüzün çok değerli destekleriyle 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında Eskişehir OSB içindeki yeni alanlarımızda bu yıl 10 bin adet yeni ağaç fidanı dikeceğiz. Türkiye’nin 81 ilinde milyonlarca fidanın toprakla buluştuğu bu önemli günde hem Eskişehir’in yeşiline hem de sanayimizin yeşil alanlarına büyük bir alan daha kazandırmış olacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya destek olmaya çağırıyorum. İster Orman Müdürlüğümüzün belirlediği alanlara olsun, ister işyerlerinin bahçelerine, isterlerse kendi evlerinin bahçelerine ve tarlalarına olsun mutlaka ağaç diksinler. Çocuklarımıza daha yeşil bir ülke bırakmak için, bugünlerde çok daha fazla ağaç fidanı dikmek zorundayız. Bugün toprakla buluşan her ağaç fidanı geleceğimize nefes olacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kalıcı beyin krizi hakkında bilinmesi gerekenler
YEREL HABERLER Kalıcı beyin krizi hakkında bilinmesi gerekenler
Eskişehir´de 88 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Eskişehir´de 88 bin fidan toprakla buluştu
ESOGÜ Yayınevinden zoologlar için 'Laboratuvar Kılavuzu'
YEREL HABERLER ESOGÜ Yayınevinden zoologlar için 'Laboratuvar ...
Uzmanından diyabetle mücadelede 'egzersiz' uyarısı!
YEREL HABERLER Uzmanından diyabetle mücadelede 'egzersiz' uyarısı!
Behiç Erkin ölümünün 59. yıldönümünde kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Behiç Erkin ölümünün 59. yıldönümünde kabri başında ...
Başkan Kurt, Kuyucak mahallesi sakinleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kurt, Kuyucak mahallesi sakinleri ile bir ...
Eskişehir'de baharın sarı örtüsü havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Eskişehir'de baharın sarı örtüsü havadan görüntülendi
Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi
İnönü Belediyesi muhtarlarla istişare toplantılarına devam ediyor
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi muhtarlarla istişare toplantılarına ...
Ahşap iskele üzerinde ateş yakan gençlere polis müdahalesi
YEREL HABERLER Ahşap iskele üzerinde ateş yakan gençlere polis ...
Eskişehir'de 8 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de 8 şüpheli yakalandı
Azerbaycan’ın zaferi Eskişehir’de coşkuyla kutlandı Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavid Aydın: "Sabah uyandığımızda her şey çok farklıydı"
YEREL HABERLER Azerbaycan’ın zaferi Eskişehir’de coşkuyla ...
Eskişehir'de açık alanlarda sigara içme kısıtlaması getirildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de açık alanlarda sigara içme kısıtlaması ...
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Eskişehir'de coşkuyla ...
Eskişehir´de belirlenen alanlarda sigara içmek yasaklandı
YEREL HABERLER Eskişehir´de belirlenen alanlarda sigara içmek ...
Akaryakıt istasyonunda Ata’yı andılar
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonunda Ata’yı andılar
Fizyomer’de Atatürk’ü anma töreni
YEREL HABERLER Fizyomer’de Atatürk’ü anma töreni
ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Altınöz pandemide damgalama uyarısında bulundu
YEREL HABERLER ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Altınöz pandemide ...
ESOGÜ’de büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreni
YEREL HABERLER ESOGÜ’de büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma ...
Eskişehir’de 4 milyon lira değerinde ‘kaliforniyum’ ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir’de 4 milyon lira değerinde ‘kaliforniyum’ ...
Eskişehir´de 133 gram kaliforniyum ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir´de 133 gram kaliforniyum ele geçirildi
Eskişehir'de HES kodu eşleştirme kuyruğu
YEREL HABERLER Eskişehir'de HES kodu eşleştirme kuyruğu
Akrobasi pilotu baba kızdan 'Ata'ya saygı' uçuşu
YEREL HABERLER Akrobasi pilotu baba kızdan 'Ata'ya saygı' uçuşu
Tepebaşı personelinden Ata’ya saygı duruşu
YEREL HABERLER Tepebaşı personelinden Ata’ya saygı duruşu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X