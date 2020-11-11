Başkan Ataç diş hekimi muayenehanesinin açılışına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ataç diş hekimi muayenehanesinin açılışına katıldı

İHA

Başkan Ataç diş hekimi muayenehanesinin açılışına katıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Batıkent Mahallesi’nde hizmete giren diş hekimi muayenehanesinin açılışına katılarak hayırlı olsun dileklerini iletti.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesinde hizmet vermeye başlayan iş yerlerini ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Ataç, Batıkent Mahallesi Ertürkoğlu Sokak’ta hizmete giren diş hekimi muayenehanesinin açılışına katıldı. Muayenehanenin açılış kurdelesi, Başkan Ataç ve işyeri sahibi Dt. Hilal Ayva tarafından kesilirken, davetliler ise korona virüs nedeniyle açılışı, sosyal medya platformları üzerinden yapılan canlı yayından takip etti. Kendisi de bir diş hekimi olan Başkan Ataç, diş hekimliğinin öneminden bahsederek, meslektaşı Ayva’ya iş yerinin hayırlı olması temennilerinde bulundu. Ayva da Başkan Ataç’a katılımlarından dolayı teşekkür etti. Açılış merasimi, Başkan Ataç’ın iş yeri sahibine temsili siftah parası takdim etmesi ve sosyal medya üzerinden çevrimiçi olarak katılım gösteren davetlilerle bir süre sohbet etmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Piyasaya sürülmeye hazırlanan 148 gram bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Piyasaya sürülmeye hazırlanan 148 gram bonzai ele ...
İnönü’de 8 bin fidan geleceğe nefes olacak
YEREL HABERLER İnönü’de 8 bin fidan geleceğe nefes olacak
Eskişehir OSB'den geleceğe 10 bin fidan
YEREL HABERLER Eskişehir OSB'den geleceğe 10 bin fidan
Kalıcı beyin krizi hakkında bilinmesi gerekenler
YEREL HABERLER Kalıcı beyin krizi hakkında bilinmesi gerekenler
Eskişehir´de 88 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Eskişehir´de 88 bin fidan toprakla buluştu
ESOGÜ Yayınevinden zoologlar için 'Laboratuvar Kılavuzu'
YEREL HABERLER ESOGÜ Yayınevinden zoologlar için 'Laboratuvar ...
Uzmanından diyabetle mücadelede 'egzersiz' uyarısı!
YEREL HABERLER Uzmanından diyabetle mücadelede 'egzersiz' uyarısı!
Behiç Erkin ölümünün 59. yıldönümünde kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Behiç Erkin ölümünün 59. yıldönümünde kabri başında ...
Başkan Kurt, Kuyucak mahallesi sakinleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kurt, Kuyucak mahallesi sakinleri ile bir ...
Eskişehir'de baharın sarı örtüsü havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Eskişehir'de baharın sarı örtüsü havadan görüntülendi
Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi
İnönü Belediyesi muhtarlarla istişare toplantılarına devam ediyor
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi muhtarlarla istişare toplantılarına ...
Ahşap iskele üzerinde ateş yakan gençlere polis müdahalesi
YEREL HABERLER Ahşap iskele üzerinde ateş yakan gençlere polis ...
Eskişehir'de 8 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de 8 şüpheli yakalandı
Azerbaycan’ın zaferi Eskişehir’de coşkuyla kutlandı Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavid Aydın: "Sabah uyandığımızda her şey çok farklıydı"
YEREL HABERLER Azerbaycan’ın zaferi Eskişehir’de coşkuyla ...
Eskişehir'de açık alanlarda sigara içme kısıtlaması getirildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de açık alanlarda sigara içme kısıtlaması ...
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Eskişehir'de coşkuyla ...
Eskişehir´de belirlenen alanlarda sigara içmek yasaklandı
YEREL HABERLER Eskişehir´de belirlenen alanlarda sigara içmek ...
Akaryakıt istasyonunda Ata’yı andılar
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonunda Ata’yı andılar
Fizyomer’de Atatürk’ü anma töreni
YEREL HABERLER Fizyomer’de Atatürk’ü anma töreni
ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Altınöz pandemide damgalama uyarısında bulundu
YEREL HABERLER ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Altınöz pandemide ...
ESOGÜ’de büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreni
YEREL HABERLER ESOGÜ’de büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma ...
Eskişehir’de 4 milyon lira değerinde ‘kaliforniyum’ ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir’de 4 milyon lira değerinde ‘kaliforniyum’ ...
Eskişehir´de 133 gram kaliforniyum ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir´de 133 gram kaliforniyum ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X